Reddito di cittadinanza | Draghi | “Condivido in pieno il concetto alla base Presto per dire se verrà riformato” – video

"È troppo Presto per dire se verrà riformato ma il concetto alla base del Reddito di cittadinanza io lo Condivido in pieno". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi parlando con i cronisti Palazzo Chigi a proposito del dibattito intorno alla misura e alle possibili modifiche. Secondo il premier è prematuro " dire se verrà ridisegnato, riformato e come cambierà la platea dei beneficiari"

valigiablu : La virtù di spaccarsi la schiena: Renzi e la retorica del merito | @matteoplatone - matteorenzi : Il pezzo di ControCorrente sul #Reddito di cittadinanza ha scatenato reazioni piene di bugie. Qui ho scritto una le… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, Orlando: “Fondamentale per i soggetti più esposti alla crisi. Dal Piano di ripresa 4,4 mil… - Elio561 : RT @GioGeneSharp: Come @ItaliaViva chiedeva da tempo, il PdC è a favore del Reddito di Cittadinanza. Buon referendum a tutti... https://t.c… - Christa16881037 : @Corriere Gli unici che hanno la libertà di non vaccinarsi sono proprio 'quelli' del reddito di cittadinanza Ahahahah -