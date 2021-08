Palermo, 51enne ucciso dalla compagna a colpi di bottiglia (Di venerdì 6 agosto 2021) . La tragedia si è consumata nella serata di ieri e la donna ha confessato il tragico gesto Un uomo di 51 anni è stato ucciso nella sua abitazione dalla compagna, che avrebbe confessato il gesto. La tragedia si sarebbe consumata nel tardo pomeriggio di ieri a Prizzi, in provincia di Palermo. A raccontare l’accaduto è stata la donna stessa, che secondo quanto riportato da La Repubblica, avrebbe detto chiamando i soccorritori: “A casa mia c’è un morto. E’ il mio compagno, l’ho ucciso io”. Romina Soragni, 36 anni originaria di Rovigo, sarebbe la responsabile del delitto di Vincenzo Giuseppe Canzonieri, 51 ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 6 agosto 2021) . La tragedia si è consumata nella serata di ieri e la donna ha confessato il tragico gesto Un uomo di 51 anni è statonella sua abitazione, che avrebbe confessato il gesto. La tragedia si sarebbe consumata nel tardo pomeriggio di ieri a Prizzi, in provincia di. A raccontare l’accaduto è stata la donna stessa, che secondo quanto riportato da La Repubblica, avrebbe detto chiamando i soccorritori: “A casa mia c’è un morto. E’ il mio compagno, l’hoio”. Romina Soragni, 36 anni originaria di Rovigo, sarebbe la responsabile del delitto di Vincenzo Giuseppe Canzonieri, 51 ...

