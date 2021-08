OPA Retelit | adesioni al 06 08 2021

Advertising

garand_it : #Retelit #Opa #Asterion - risultati semestrali #2021 confermano, con investimenti, infrastruttura (17.000km+25.000k… - rafbarberio : L'INTERVISTA OPA su Retelit. Francesco Sacco: “Avremo un’alterazione delle dinamiche geopolitiche nel Mediterraneo”… - infoiteconomia : Retelit, Marbles rinuncia a OPA dopo Golden Power con 'condizioni' del Governo - infoiteconomia : Retelit, Marbles rinuncia a 'condizione' su OPA dopo Golden Power con 'condizioni' del Governo - infoiteconomia : Retelit, Marbles rinuncia a “condizione” su OPA dopo decisione Governo su Golden Power -

Ultime Notizie dalla rete : OPA Retelit

Teleborsa

Nell'ambito dell' Offerta Pubblica di Acquisto () volontaria promossa da Marbles sulle azioni, risulta che oggi, 6 agosto 2021, sono state presentate 2.386 richieste di adesione. Complessivamente le richieste di adesioni sono a quota ...In corso l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria () di Marbles su. L'operazione terminerà il 10 settembre 2021. In corso l'offerta pubblica di acquisto () volontaria ...Lo scorso 30 luglio il governo ha dato via libera all’Offerta Pubblica di Acquisto lanciata da Marbles su Retelit, società di tlc e fibra, fissando però una serie di condizion ...Confermate le guidance del 2021 e i target al 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 ago - Retelit, societa' sulla quale Marbles ha lanciato un'opa iniziata il 26 luglio e che terminera' il ...