Nuove APU AMD Ryzen 5000G | tutti i dettagli sui processori 5600G e 5700G con GPU integrata Vega – SpecialeVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 6 agosto 2021)sui duedi punta della serie AMD, entrambi già disponibili per la vendita alo. Annunciate in occasione del Computex 2021 e già disponibili sul sito ufficiale, le APU di AMD, ovvero le CPU con grafica, si arricchiscono di due nuovi modelli, l’ AMDda 6 core e 12 thread e l’AMDda 8 core e 16 thread, che vanno a inserirsi tra gli ...

Rispetto alle sei versioni presentate in aprile, leRyzen 5000G per la vendita al dettaglio sono solo due: il Ryzen 7 5700G , 8 core, 16 thread, fino a 4,6 GHz e TDP di 65 W; e il Ryzen 5 ...LeRyzen 5000G funzionano su tutte le schede madri di ultima generazione con chipset X570 e B550. L'unico accorgimento è aggiornare il BIOS a una versione con AGESA 1.0.2.3b, che include ...Tutti i dettagli sui due processori di punta della serie AMD Ryzen 5000G, 5600G e 5700G, entrambi già disponibili per la vendita al dettaglio.. Annunciate in occasione del Computex 2021 e già ...