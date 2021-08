Messi al PSG, Pochettino apre: “Il club sta lavorando, è una possibilità” (Di venerdì 6 agosto 2021) Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha parlato delle voci che vorrebbero Lionel Messi prossimo giocatore del club francese Leggi su pianetamilan (Di venerdì 6 agosto 2021) Mauricio, allenatore del PSG, ha parlato delle voci che vorrebbero Lionelprossimo giocatore delfrancese

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Adesso il @PSG_inside sogna concretamente l’arrivo di #Messi: già avviati i primi contatti - DiMarzio : Il @PSG_inside e il sogno #Messi: contatti anche in giornata, si lavora per arrivare alla chiusura - PBPcalcio : Non so ora cosa succederà, ma il #PSG potrebbe presentarsi con un tridente formato da #Messi, #Neymar, #Mbappe.. ?… - Barcanextge : RT @Messianicoo: Si Messi se va al Psg, apoyareis al Psg por Messi o no? - gilnar76 : MESSI AL PSG, DYBALA AL BARCA e ICARDI alla #Juventus, MBAPPÈ al REAL MADRID? #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead… -