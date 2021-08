LA CLASSE DEL “DIECI” CICIRETTI PER L’ATTACCO DEL PORDENONE (Di venerdì 6 agosto 2021) Il PORDENONE Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Amato CICIRETTI. Il calciatore, CLASSE ’93, arriva a titolo definitivo dal Napoli e si è legato al Club neroverde con un contratto triennale, fino a giugno 2024. CICIRETTI è un calciatore dotato di CLASSE cristallina e notevoli doti balistiche, grande duttilità (è impiegabile da trequartista oppure da esterno offensivo) ed esperienza. In Serie B vanta 104 presenze, con 16 reti e 17 assist. Con il Benevento (doppia promozione dalla C alla A, categoria in cui ha segnato il primo gol di sempre del club) è stato protagonista anche nella massima serie, con ... Leggi su udine20 (Di venerdì 6 agosto 2021) IlCalcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Amato. Il calciatore,’93, arriva a titolo definitivo dal Napoli e si è legato al Club neroverde con un contratto triennale, fino a giugno 2024.è un calciatore dotato dicristallina e notevoli doti balistiche, grande duttilità (è impiegabile da trequartista oppure da esterno offensivo) ed esperienza. In Serie B vanta 104 presenze, con 16 reti e 17 assist. Con il Benevento (doppia promozione dalla C alla A, categoria in cui ha segnato il primo gol di sempre del club) è stato protagonista anche nella massima serie, con ...

