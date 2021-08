Jennifer Aniston, confessione shock: "Ho dovuto tagliare i ponti con loro, è un peccato" (Di venerdì 6 agosto 2021) Jennifer Aniston ha dovuto tagliare i ponti con alcuni amici che si sono rifiutati di farsi vaccinare contro il Coronavirus. A rivelarlo è la stessa attrice, 52 anni, in un'intervista alla rivista "InStyle" per la quale compare anche sulla copertina del numero di settembre. "C'è ancora un gran numero di persone - ha detto - che sono no vax o semplicemente non prestano attenzione ai fatti. Ho perso alcune persone nella mia routine settimanale che si sono rifiutate di ricevere il vaccino e di dire se l'avevano fatto. E' un peccato". L'attrice statunitense, di origini meridionali, ha anche ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 6 agosto 2021)hacon alcuni amici che si sono rifiutati di farsi vaccinare contro il Coronavirus. A rivelarlo è la stessa attrice, 52 anni, in un'intervista alla rivista "InStyle" per la quale compare anche sulla copertina del numero di settembre. "C'è ancora un gran numero di persone - ha detto - che sono no vax o semplicemente non prestano attenzione ai fatti. Ho perso alcune persone nella mia routine settimanale che si sono rifiutate di ricevere il vaccino e di dire se l'avevano fatto. E' un". L'attrice statunitense, di origini meridionali, ha anche ...

