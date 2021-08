Il Monte vale poco e in Unicredit ci sono dubbi. Il resto è teatrino (Di venerdì 6 agosto 2021) Sembrava di assistere alla “Cantatrice calva”, invece erano niente meno che le commissioni Bilancio e Finanze della Camera e del Tesoro. Il ministro dell’Economia Daniele Franco l’altro ieri ha detto chiaro e tondo che “non vi sono le condizioni per mettere in discussione la dismissione della partecipazione” dello stato in Mps; la banca non è in grado di reggersi sulle proprie gambe e l’ultimo stress test della Bce lo ha confermato. Poi è cominciato il teatro dell’assurdo anche se senza la caustica ironia di Ionesco: valorizzare il marchio, guai allo spezzatino, vendiamo cara la pelle, salviamo i posti di lavoro. Gli esponenti dei partiti chi più o chi meno (ieri s’è ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 6 agosto 2021) Sembrava di assistere alla “Cantatrice calva”, invece erano niente meno che le commissioni Bilancio e Finanze della Camera e del Tesoro. Il ministro dell’Economia Daniele Franco l’altro ieri ha detto chiaro e tondo che “non vile condizioni per mettere in discussione la dismissione della partecipazione” dello stato in Mps; la banca non è in grado di reggersi sulle proprie gambe e l’ultimo stress test della Bce lo ha confermato. Poi è cominciato il teatro dell’assurdo anche se senza la caustica ironia di Ionesco: valorizzare il marchio, guai allo spezzatino, vendiamo cara la pelle, salviamo i posti di lavoro. Gli esponenti dei partiti chi più o chi meno (ieri s’è ...

