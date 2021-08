Ikram, in cella in Marocco per un post: aveva studiato a Bergamo, al Falcone (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo quello di Patrick Zaki, incarcerato in Egitto, c’è un nuovo caso diplomatico sull’asse Italia-Nord Africa e riguarda una studentessa italo-marocchina. Si chiama Ikram Nazih, è nata nel 1998 a Vimercate da genitori marocchini e ha trascorso la maggior parte della sua vita in Lombardia, ha frequentato il Liceo Falcone di Bergamo ed è diventata cittadina italiana. Oggi vive a Marsiglia, dove si stava laureando in giurisprudenza. O meglio viveva. Perché il 20 giugno, dopo essere partita per il Marocco per visitare i parenti, appena atterrata all’aeroporto di Casablanca è stata interrogata e posta in stato ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo quello di Patrick Zaki, incarcerato in Egitto, c’è un nuovo caso diplomatico sull’asse Italia-Nord Africa e riguarda una studentessa italo-marocchina. Si chiamaNazih, è nata nel 1998 a Vimercate da genitori marocchini e ha trascorso la maggior parte della sua vita in Lombardia, ha frequentato il Liceodied è diventata cittadina italiana. Oggi vive a Marsiglia, dove si stava laureando in giurisprudenza. O meglio viveva. Perché il 20 giugno, dopo essere partita per ilper visitare i parenti, appena atterrata all’aeroporto di Casablanca è stata interrogata ea in stato ...

