Green pass: da oggi via libera alle visite dei parenti in ospedale (Di venerdì 6 agosto 2021) Via libera delle Aziende sanitarie all'accesso con Green pass nei reparti ospedalieri per far visita ai parenti ricoverati. A partire da oggi entra, infatti, in vigore il DL 105 del 23 luglio, che ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 6 agosto 2021) Viadelle Aziende sanitarie all'accesso connei reparti ospedalieri per far visita airicoverati. A partire daentra, infatti, in vigore il DL 105 del 23 luglio, che ...

Advertising

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - YouTvrs : Contesa del Secchio, tutto pronto per l'edizione con il green pass - - RobiVil : @PetrusPietro @SLiprino @GanetheGreat @dariocioli Si, perché sono loro che rischiano di più, e il green pass li protegge -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Parlamento va in vacanza per un mese, governo si ferma 15 giorni Con l'approvazione del decreto green pass in Consiglio dei ministri, la conversione in legge del decreto sul rafforzamento della Pubblica amministrazione da parte dell'aula della Camera e l'ok in prima lettura al decreto grandi ...

Green pass: a Catania commercianti attenti ma con polemiche Test superato stamane a Catania, sebbene con qualche polemica, in occasione dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà del Green pass per accedere a ristoranti e bar al chiuso, in palestre, piscine e musei. I bar del centro storico del capoluogo etneo stamane erano affollati di turisti tutti muniti di Green pass. ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass: a Catania commercianti attenti ma con polemiche CATANIA, 06 AGO - Test superato stamane a Catania, sebbene con qualche polemica, in occasione dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà del Green pass per accedere a ristoranti e bar al chiuso, in pa ...

Green pass: scavi di Pompei, ingressi rallentati ma regolari Stamane al via il servizio di tamponi antigenici gratuiti, all'esterno degli scavi di Pompei, per chi non disponesse di green pass ...

Con l'approvazione del decretoin Consiglio dei ministri, la conversione in legge del decreto sul rafforzamento della Pubblica amministrazione da parte dell'aula della Camera e l'ok in prima lettura al decreto grandi ...Test superato stamane a Catania, sebbene con qualche polemica, in occasione dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà delper accedere a ristoranti e bar al chiuso, in palestre, piscine e musei. I bar del centro storico del capoluogo etneo stamane erano affollati di turisti tutti muniti di. ...CATANIA, 06 AGO - Test superato stamane a Catania, sebbene con qualche polemica, in occasione dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà del Green pass per accedere a ristoranti e bar al chiuso, in pa ...Stamane al via il servizio di tamponi antigenici gratuiti, all'esterno degli scavi di Pompei, per chi non disponesse di green pass ...