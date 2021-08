Green pass, Claudio Borghi contro Matteo Salvini: "Grande sconfitta" (Di venerdì 6 agosto 2021) Le nuove regole del Green pass passano il vaglio del Cdm senza problemi. Il decreto legge riceve il via libera di tutti i ministri anche con il benestare della Lega, che però è soddisfatta a metà. Mario Draghi - riferiscono diverse fonti della maggioranza - sia in cabina di regia che durante la riunione, ha fatto “un capolavoro”. Nessuna resa dei conti, nessuno scontro e soprattutto nessun assalto alla tenuta dell’esecutivo, con rivendicazioni e soprattutto, “proclami per piazzare bandierine”. Manca infatti a fine giornata l’esultanza del leader Matteo Salvini, che salva la stagione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Le nuove regole delano il vaglio del Cdm senza problemi. Il decreto legge riceve il via libera di tutti i ministri anche con il benestare della Lega, che però è soddisfatta a metà. Mario Draghi - riferiscono diverse fonti della maggioranza - sia in cabina di regia che durante la riunione, ha fatto “un capolavoro”. Nessuna resa dei conti, nessuno se soprattutto nessun assalto alla tenuta dell’esecutivo, con rivendicazioni e soprattutto, “proclami per piazzare bandierine”. Manca infatti a fine giornata l’esultanza del leader, che salva la stagione ...

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - ste_prof : Quando la tua amica non ha ancora il green pass e non può entrare al ristorante: - lacucinaverde : RT @cris_cersei: Mio figlio è in Austria con gli amici. Vanno al ristorante. - Avete tutti il green pass? = Sì. - Ok entrate. ?????? Se in Aus… -