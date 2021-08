Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli incontrano Elisabetta Gregoraci dopo il Grande Fratello Vip (Di venerdì 6 agosto 2021) È avvenuto il primo incontro tra Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci in compagnia di Flavio Briatore. Leggi su comingsoon (Di venerdì 6 agosto 2021) È avvenuto il primo incontro traedin compagnia di Flavio Briatore.

Advertising

Cosmopolitan_IT : Fan dei Prelemi calici in alto, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbero vicini al matrimonio #GiuliaSalemi… - fanpage : Nel giorno del suo 31esimo compleanno, Pierpaolo Pretelli riceve una bellissima e romantica dedica da parte della s… - fanpage : Per l’occasione la modella italo persiana ha scelto un elegante abito nero, uno dei suoi colori preferiti #prelemi - zazoomblog : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: l’incontro con la Gregoraci semina il panico - #Giulia #Salemi #Pierpaolo… - FedericaAbbat19 : Pier con Giulia sta facendo la bella vita, x questo non la molla. Quando sarebbe andato ad un compleanno di Vacchi.… -