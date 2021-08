Gazzetta – De Laurentiis rifiuta l’incontro con l’agente di Insigne: ha compiuto un gesto sgradevole (Di venerdì 6 agosto 2021) Aurelio De Laurentiis non vuole incontrare l’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, a scriverlo è Gazzetta dello Sport. Ieri c’è stato il primo incontro, fugace, tra il patron del Napoli ed il capitano azzurro. Una stretta di mano di cortesia, ma nessun incontro ufficiale per parlare di rinnovo. C’è chi lo interpreta quantomeno come un primo disgelo, chi invece lo vede come un nulla di fatto, poiché ci si attendeva qualcosa in più. In ogni caso ci saranno almeno 9 giorni per cercare di sedersi ad un tavolo e cominciare quantomeno a chiacchierare. De Laurentiis-Pisacane: rapporti conflittuali Intanto ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 6 agosto 2021) Aurelio Denon vuole incontraredi Lorenzo, Vincenzo Pisacane, a scriverlo èdello Sport. Ieri c’è stato il primo incontro, fugace, tra il patron del Napoli ed il capitano azzurro. Una stretta di mano di cortesia, ma nessun incontro ufficiale per parlare di rinnovo. C’è chi lo interpreta quantomeno come un primo disgelo, chi invece lo vede come un nulla di fatto, poiché ci si attendeva qualcosa in più. In ogni caso ci saranno almeno 9 giorni per cercare di sedersi ad un tavolo e cominciare quantomeno a chiacchierare. De-Pisacane: rapporti conflittuali Intanto ...

