Draghi | “Condivido in pieno il reddito di cittadinanza”

Il premier Mario Draghi si schiera a favore del reddito di cittadinanza e manda così in cortociruito la campagna lanciata dal suo discepolo assoluto Matteo Renzi, che proprio contro il sussidio ai più poveri ha annunciato di voler proporre un referendum. "Quello che vorrei dire è che il concetto alla base del reddito di cittadinanza lo Condivido in pieno", ha dichiarato Draghi oggi, venerdì 6 agosto 2021, durante un incontro con la stampa parlamentare prima della pausa estiva. E a chi gli ha chiesto se la misura introdotta dal Governo M5S-Lega sarà ...

