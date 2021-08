Dead Space Remake utilizzerà lo stesso piano sequenza di God of War

(Di venerdì 6 agosto 2021) Ufficializzato con un teaser su PS5, Xbox Series X/S e PC,si impegnerà a rispettare il gioco originale creato da Visceral Games, ma allotempo lo differenzia con l'introduzione di cut scene ed elementi di gameplay degli altri due episodi. In una nuova intervista, Roman Campos-Oriola, direttore creativo del titolo, spiega un cambiamento clamoroso rispetto alla versione 2018: il titolo avrà undidall'inizio alla fine, come God of War. "Gli SSD superveloci nei sistemi moderni ci consentono di caricare e scaricare molto rapidamente. La nostra ...

EA aveva annunciato di star lavorando a un remake di Dead Space con un teaser trailer a luglio. Adesso vorrebbe farlo debuttare ad autunno del 2022. La società non ha ancora offerto pubblicamente alcun dettaglio definitivo sui suoi piani di uscita per il remake.