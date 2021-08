Davide Astori | il giudice | “Poteva salvarsi con una diagnosi giusta”

(Di venerdì 6 agosto 2021) Il calciatore è venuto a mancare il 4 marzo 2018 Il 4 marzo del 2018venne trovato privo di vita in un hotel di Udine prima della partita della sua Fiorentina contro l’Udinese. Per lui un problema legato al cuore eppure avrebbe anche potutose mesi prima il problema fosse stato individuato. Leggi anche: L’omaggio di Francesca Fioretti al suoA dirlo il Gup di Firenze Angelo Antonio Pezzuti: “Con la sua condotta l’imputato ha impedito l’accertamento della malattia, avendo omesso il primo necessario atto” . Condannato così a un anno, con l’accusa di omicidio colposo, il ...

Advertising

fattoquotidiano : Morte di Davide Astori, il gup: “Il calciatore poteva essere salvato”. Le motivazioni della condanna del medico spo… - repubblica : Davide Astori, il giudice: 'L'errore nella diagnosi impedì di salvare la vita al calciatore' - 361_magazine : #DavideAstori il calciatore poteva salvarsi - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Morte di Davide Astori, il gup: “Il calciatore poteva essere salvato”. Le motivazioni della condanna del medico sporti… - infoitsport : Davide Astori, il giudice: 'L'errore nella diagnosi impedì di salvare la vita al calciatore' -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Astori

"Con la sua condotta l'imputato ha impedito l'accertamento della malattia, avendo omesso il primo necessario atto" che avrebbe avviato un iter diagnostico in grado di salvare la vita di. E' quanto sostiene il gup di Firenze Angelo Antonio Pezzuti, nella sentenza con la quale ha condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, il medico sportivo Giorgio Galanti, ...... avendo omesso il primo necessario atto' che avrebbe avviato un iter diagnostico in grado di salvare la vita di. È quanto sostiene il gup di Firenze Angelo Antonio Pezzuti, nella ...Morte Astori, le motivazioni della sentenza: “L’errore diagnostico impedì di salvare la vita al calciatore” Il professor Giorgio Galanti, ex medico della Fiorentina, ha commesso un errore diagnostico ...Il professor Giorgio Galanti, il medico che nel luglio del 2016 e del 2017 certificò l’idoneità agonistica del difensore della Fiorentina e della Nazionale Davide Astori "liquidò come normale, fisiolo ...