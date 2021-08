Caos Barcellona, dopo l’addio di Messi un altro calciatore è pronto a lasciare (Di venerdì 6 agosto 2021) l’addio di Messi al Barcellona inizia a farsi sentire nel gruppo squadra. Sergio Aguero avrebbe chiesto, ai suoi legali, di poter rescindere il contratto dal Barcellona, a pochi giorni dalla sua ufficialità, già in questa sessione di mercato. Secondo il sito Beteve, l’ex Manchester City non avrebbe preso bene la rottura della pulce con i blaugrana. Uno degli obiettivi del calciatore argentino era proprio quello di ritrovare il suo compagno della nazionale nella squadra del club. Aguero aveva anche accettato di ridursi l’ingaggio pur di poter giocare al Barcellona, firmando un contratto ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 agosto 2021)dialinizia a farsi sentire nel gruppo squadra. Sergio Aguero avrebbe chiesto, ai suoi legali, di poter rescindere il contratto dal, a pochi giorni dalla sua ufficialità, già in questa sessione di mercato. Secondo il sito Beteve, l’ex Manchester City non avrebbe preso bene la rottura della pulce con i blaugrana. Uno degli obiettivi delargentino era proprio quello di ritrovare il suo compagno della nazionale nella squadra del club. Aguero aveva anche accettato di ridursi l’ingaggio pur di poter giocare al, firmando un contratto ...

Advertising

ilnonnosimpson : RT @sportli26181512: Barcellona, scoppia il caso Aguero: furioso per l'addio di Messi, vuole rompere il contratto: Il caos Barcellona non a… - sportli26181512 : Barcellona, scoppia il caso Aguero: furioso per l'addio di Messi, vuole rompere il contratto: Il caos Barcellona no… - Alessandro_Ill : Barcellona nel caos, Aguero vuole già andare via. 'Passsesssco', come direbbe Barbieri. - CalcioWeb : Il presidente #Laporta non si è (ri)presentato nel migliore dei modi: il caos in casa #Barcellona - TweetGino : Non mi stupirei se nel caos di Barcellona spuntasse l'idea dello scambio #Griezmann - #Dybala. ?? -