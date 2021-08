Calciomercato Inter, duello con l’Atalanta per il bomber: affare a sorpresa (Di venerdì 6 agosto 2021) Calciomercato Inter, è caccia al nuovo attaccante. Potrebbe esserci un duello con l’Atalanta per il bomber a sorpresa Un vero e proprio polverone quello che si è alzato in casa Inter. Romelu Lukaku è ormai prossimo a vestire la maglia del Chelsea. C’è l’accordo tra i Blues e il giocatore, ed è atteso a breve L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 6 agosto 2021), è caccia al nuovo attaccante. Potrebbe esserci unconper ilUn vero e proprio polverone quello che si è alzato in casa. Romelu Lukaku è ormai prossimo a vestire la maglia del Chelsea. C’è l’accordo tra i Blues e il giocatore, ed è atteso a breve L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Roma, si lavora allo scambio Florenzi - D'Ambrosio Calciomercato Roma, il club giallorosso è pronto a intavolare uno scambio con l'Inter che coinvolge Florenzi e D'Ambrosio Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Messaggero, la Roma non ha ...

CMIT TV | TG mercato e Speciale Messi: RIVEDI la DIRETTA! ...dalle ore 14.00 saremo in diretta con il nostro consueto TG sul canale Twitch di Calciomercato.it per trattare i principali temi di giornata. Vi daremo tutti gli aggiornamenti di mercato su Inter, ...

Calciomercato Inter: Nandez-Nainggolan, pausa col Cagliari Corriere dello Sport Inter domenica a Parma, Gazzetta: “Out Sanchez, tre assenti sicuri. E Lukaku…” Domenica a Parma ci sarà l’esordio dei tre “campioni” dell’Inter. Sono Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, gli ultimi a tornare dalle vacanze dopo le vittorie con Italia agli Europe ...

Domani Lecce in amichevole contro gli olandesi dello Sportclub Heerenveen, parla Baroni. I convocati Nel momento nel quale si perde palla, se si vuole rimanere vicino all’area di rigore avversaria bisogna che gli attaccanti siano i primi a cercare la riconquista, in questo tipo di calcio non si può ...

