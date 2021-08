Brasile-Spagna: formazioni e dove vederla (Di venerdì 6 agosto 2021) Domani 7 Agosto nello Stadio International alle ore 13:30 si disputerà la partita Brasile-Spagna valida per la finale del torneo di Calcio a Tokyo 2020. Il Brasile è dovuto passare dai rigori per avere la meglio del Messico al termine di una gara molto intensa, mentre la Spagna li ha evitati per un soffio col Giappone trovando la rete del successo al 115 minuto con Asensio. A questo punto c’è in palio la vittoria finale e ne vedremo delle belle. Giappone-Messico Tokyo 2020: formazioni e in tv Brasile-Spagna: probabili ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 6 agosto 2021) Domani 7 Agosto nello Stadio International alle ore 13:30 si disputerà la partitavalida per la finale del torneo di Calcio a Tokyo 2020. Ilè dovuto passare dai rigori per avere la meglio del Messico al termine di una gara molto intensa, mentre lali ha evitati per un soffio col Giappone trovando la rete del successo al 115 minuto con Asensio. A questo punto c’è in palio la vittoria finale e ne vedremo delle belle. Giappone-Messico Tokyo 2020:e in tv: probabili ...

