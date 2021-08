Benedetta Parodi festeggia il compleanno, in Sardegna con gli amici (Di venerdì 6 agosto 2021) Da oggi Benedetta Parodi è in vacanza ma oggi è anche il giorno del suo compleanno. E’ arrivata ieri sera in Sardegna e questa mattina, come sempre senza trucco, e senza preoccuparsi di avere i capelli perfetti, ha dato il buongiorno a tutti raccontando cosa avrebbe fatto. Ieri ha fatto gli auguri alla sua bellissima mamma, oggi tocca a lei. Su Instagram non mancano gli auguri degli amici ma soprattutto gli auguri di Fabio Caressa. Benedetta Parodi compie 49 anni ma davvero non li dimostra. “Impossibile! Hai sempre quell’aria giovane e fresca da trentenne! Sinceri auguri a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 6 agosto 2021) Da oggiè in vacanza ma oggi è anche il giorno del suo. E’ arrivata ieri sera ine questa mattina, come sempre senza trucco, e senza preoccuparsi di avere i capelli perfetti, ha dato il buongiorno a tutti raccontando cosa avrebbe fatto. Ieri ha fatto gli auguri alla sua bellissima mamma, oggi tocca a lei. Su Instagram non mancano gli auguri deglima soprattutto gli auguri di Fabio Caressa.compie 49 anni ma davvero non li dimostra. “Impossibile! Hai sempre quell’aria giovane e fresca da trentenne! Sinceri auguri a ...

Advertising

zazoomblog : Mamma Parodi così diversa da Benedetta ecco chi è e cosa fa Laura - #Mamma #Parodi #diversa #Benedetta - BeansFrancesca : RT @fvdesunshine: federico non c'era però ho visto cristina e benedetta parodi dai - fvdesunshine : federico non c'era però ho visto cristina e benedetta parodi dai - 100kgdicaos : Dopo aver visto #CookingWithParis, Benedetta Parodi è andata in menopausa - PaoloBMb70 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1972 nasceva la giornalista Benedetta Parodi conduttrice tv di “Cotto e mangiato' e 'Bake off' #accaddeoggi https… -