Auto esce di strada e finisce nella scarpata contro un albero | morto 32enne

(Di venerdì 6 agosto 2021) Un uomo di 32 anni èper le conseguenze di un incidentele accaduto stamani, poco prima delle 6, lungo la ex provinciale 10, in località Farla, in comune di Majano (Udine). Secondo una ...

leggo.it

Un uomo di 32 anni è morto per le conseguenze di un incidente stradale accaduto stamani, poco prima delle 6, lungo la ex provinciale 10, in località Farla, in comune di Majano (Udine). Secondo una ...