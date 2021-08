Attacco hacker alla Regione Lazio, Gabrielli: «Dietro ci sono terroristi e capi di Stato interessati ai dati» (Di venerdì 6 agosto 2021) «Dietro gli attacchi informatici di questi giorni c’è di tutto: criminali, terroristi, sovrani che hanno interesse ad acquisire dati, conoscenze e proprietà intellettuali». A spiegare l’origine dell’Attacco hacker che lo scorso 1° agosto ha colpito il Centro elaborazione dati della Regione Lazio è il sottosegretario con la delega ai servizi segreti Franco Gabrielli. Nella tarda serata di oggi, 6 agosto, alle 23 in punto dovrebbe essere scaduto il countdown stabilito dalla seconda rivendicazione inviata dagli ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 agosto 2021) «gli attacchi informatici di questi giorni c’è di tutto: criminali,, sovrani che hanno interesse ad acquisire, conoscenze e proprietà intellettuali». A spiegare l’origine dell’che lo scorso 1° agosto ha colpito il Centro elaborazionedellaè il sottosegretario con la delega ai servizi segreti Franco. Nella tarda serata di oggi, 6 agosto, alle 23 in punto dovrebbe essere scaduto il countdown stabilito dseconda rivendicazione inviata dagli ...

