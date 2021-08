Al via la gara per la realizzazione della Variante Aurelia (Di venerdì 6 agosto 2021) "Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi è stato pubblicato il bando di gara finalizzato alla ... dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ... Leggi su cittadellaspezia (Di venerdì 6 agosto 2021) "Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi è stato pubblicato il bando difinalizzato alla ... dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ...

Al via la gara per la realizzazione della Variante Aurelia La gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 20 punti alla componente prezzo e un massimo di 80 punti alla componente ...

