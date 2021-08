Trattativa Lukaku al Chelsea | pausa di riflessione per Zhang?

Advertising

MarcoBovicelli : #Lukaku,pronta una nuova offerta del #Chelsea da 130 mln all’#Inter e di 12 più bonus al giocatore: l’attaccante ha… - calciomercatoit : ???? Addio #Lukaku - La dirigenza dell'#Inter si prende una pausa di riflessione e valuta i pro e i contro dell'even… - gxallavichx : Fanno saltare la trattativa guarin-vucinic ma figurati se fanno saltare quella di Lukaku. Madonna siete delle merde. Vi meritate il nulla. - AApache10 : RT @JPeppp: La trattativa tra i dirigenti del Chelsea e Marotta per portare Lukaku a Londra. - Guido_Cimurro : RT @JPeppp: La trattativa tra i dirigenti del Chelsea e Marotta per portare Lukaku a Londra. -

Ultime Notizie dalla rete : Trattativa Lukaku

MILANO - Potrebbero esserci delle importanti novità nellatra Inter e Chelsea per Romelu. Da quanto riferisce Gazzetta.it il presidente nerazzurro Steven Zhang sarebbe pronto a ' temporeggiare ' questo anche perchè ci sarebbero le ...In diretta sulla CMIT TV è intervenuto il collega di Goal.com, Nizaar Kinsella, per fare il punto sullama anche sugli altri affari possibili sull'asse Chelsea - Italia Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! Nizaar ...Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport la trattativa per la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea ha subito un rallentamento. Riflessioni in corso da parte del presidente nerazzurro Steven Zha ...Con la partenza di Lukaku,sempre più vicino al Chelsea, si potrebbe accendere il mercato delle punte coinvolgendo diversi club italiani ...