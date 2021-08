Torino | annullata l’amichevole con la Pro Vercelli

(Di giovedì 5 agosto 2021) C’è un cambio di programma per il precampionato del. La società granata ha deciso di annullaredi sabato pomeriggio al Filadelfia con la Pro. Una decisione dettata da una attenta riflessione all’interno dello staff medico e tecnico di Ivan Juric sui carichi di lavoro dei prossimi giorni, dal momento che domenica i granata voleranno in Olanda per affrontare in amichevole l’Az Alkmaar. Il club rimborserà i biglietti già venduti. SportFace.

Advertising

TorinoFC_1906 : ?? | Annullata l'amichevole contro la @ProVercelli1892 ?? - sportface2016 : #Torino, annullato il test con la Pro Vercelli - vendesiverdi : RT @ToroGoal: ?Annullata l'amichevole di sabato 7 agosto tra @TorinoFC_1906 e @ProVercelli1892. #Torino - Valedance11 : RT @TorinoFC_1906: ?? | Annullata l'amichevole contro la @ProVercelli1892 ?? - Cuore_Toro : ? #torinoprovercelli | amichevole annullata -

Ultime Notizie dalla rete : Torino annullata

Toro News

Pro Vercelli 1892 comunica con grande dispiacere che, a causa di motivazioni non imputabili alla nostra società, l'amichevole in programma Sabato 7 Agosto contro ilè stata. Ti ...... 'La Fc Pro Vercelli comunica con grande dispiacere che, a causa di motivi non imputabili alla nostra società, l'amichevole in programma sabato 7 agosto contro il'.(ANSA) - TORINO, 05 AGO - "No al Green Pass, così ci uccidono definitivamente": Lo dicono i torinesi, circa un ...L'amichevole, in programma sabato prossimo , contro la Pro Vercelli è stata cancellata, di seguito il comunicato ufficiale apparso sul sito del club: "Il Torino Football Club ...