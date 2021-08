Tokyo 2020: Rizza è argento nella canoa, Patrinieri bronzo nel nuoto (Di giovedì 5 agosto 2021) "E' la giusta ricompensa dopo due mesi d'inferno". Gregorio Paltrinieri è uscito dal caldo mare giapponese con il bronzo della 10 chilometri di fondo, arrivato nonostante la mononucleosi che ha ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 5 agosto 2021) "E' la giusta ricompensa dopo due mesi d'inferno". Gregorio Paltrinieri è uscito dal caldo mare giapponese con ildella 10 chilometri di fondo, arrivato nonostante la mononucleosi che ha ...

Advertising

Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - discoradioIT : ????Massimo Stano oro nella 20 km di marcia - ItalyinCH : Congratulazioni al quartetto azzurro dell'inseguimento del ciclismo su pista per la conquista dell'oro olimpico con… -