Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi svelano il loro segreto: la rivelazione spiazzante (Di giovedì 5 agosto 2021) Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi sono venuti allo scoperto, mostrando la passione che li rende ancora più uniti. Silvia Toffanin tornerà a settembre con una nuova stagione del suo fortunato, e ormai storico, Verissimo. Ma prima di tornare in onda, la conduttrice e il suo compagno Piersilvio Berlusconi hanno deciso di trascorrere qualche giorno di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 5 agosto 2021)sono venuti allo scoperto, mostrando la passione che li rende ancora più uniti.tornerà a settembre con una nuova stagione del suo fortunato, e ormai storico, Verissimo. Ma prima di tornare in onda, la conduttrice e il suo compagnohanno deciso di trascorrere qualche giorno di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

zazoomblog : Silvia Toffanin e Pier Silvio sapete dove abitano? Non è una casa ma un vero castello - #Silvia #Toffanin #Silvio… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Michele Bravi ha aperto il suo cuore a Verissimo, con la nostra Silvia Toffanin. Aspettando la nuova stagione, rivedi tu… - ex_smiles : RT @Lunetta_abyss: Silvia Toffanin che si prepara per l'eventuale intervista ai TomTom a Verissimo: - Lunetta_abyss : Silvia Toffanin che si prepara per l'eventuale intervista ai TomTom a Verissimo: - CronacaSocial : Il figlio di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi ha festeggiato da poco il suo 11esimo compleanno ma sapete cos… -