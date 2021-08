Richiamo alimentare | attenziona a queste alette di pollo

(Di giovedì 5 agosto 2021)per confezioni Findus didida parte dei supermercati della catena Esselunga per la possibile presenza di un allergene: il latte A causa della possibile presenza di latte non dichiarato nella composizione dellediFindus, i supermercati Esselunga hanno segnalato unin via precauzionale di un lotto L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoiteconomia : Carrefour | richiamo alimentare per yogurt | i dettagli | FOTO - DaniSalvestroni : RT @ilSalvagenteit: #Pratiche #sleali nella filiera #alimentare, dopo la lettera di richiamo da Bruxelles l'Italia approva il decreto https… - ilSalvagenteit : #Pratiche #sleali nella filiera #alimentare, dopo la lettera di richiamo da Bruxelles l'Italia approva il decreto… - zazoomblog : Richiamo alimentare: nuova presenza di ossido di etilene: ritirati burger e cotolette vegetali - #Richiamo… - PrimaBergamo : Presenza di ossido di etilene nei Biocrackers al sesamo e rosmarino Delser: Richiamo alimentare da parte del Minist… -

Ultime Notizie dalla rete : Richiamo alimentare

Cresce l'attenzione per la sicurezzaancora di più se ha a che fare con le allergie. Per questo Esselunga, ha diffuso l'immediatoprecauzionale dagli scaffali dei negozi di un ...I supermercati Esselunga hanno segnalato ilprecauzionale di un lotto di alette di pollo surgelate a marchio Findus per la possibile ... Il Fattoha segnalato 152 richiami, per un ...I sorbetti oggetto del richiamo sono venduti in barattoli di vetro da 500 grammi e sono prodotti da SEGEL Srl nello stabilimento di Porta Garibaldi (Ferrara) ...Allergene non dichiarato, Findus richiama alette di pollo per una possibile contaminazione da proteine del latte. Coinvolti i supermercati Esselunga ...