Raiola vuole portare via il suo assistito dall'Inter (Di giovedì 5 agosto 2021) Sembra non essere finito l'incubo dei tifosi nerazzurri. Dopo la cessione già ufficiale di Hakimi e quella non ancora ufficiale di Lukaku, potrebbe esserci un altro addio eccellente. Si tratta del difensore olandese dell'Inter Stefan De Vrij. La sua possibile destinazione Il futuro di Stefan De Vrij potrebbe essere in Premier League. Lì i problemi economici sembrano non esserci. Secondo Tuttosport l'Inter potrebbe privarsi anche del suo muro olandese. Raiola spinge per la cessione Mino Raiola potrebbe far pendere l'ago della bilancia verso una possibile cessione. L'arrivo a parametro zero di Stefan De Vrij dalla Lazio nel 2018, permetterebbe ...

Renzoo1384 : @pap1pap Ti sei dimenticato la 4) che poi è la 1)... Perché Raiola non vuole far cambiare squadra ad Haaland perché… - aquila7630 : Il procuratore Mino #Raiola vuole vendere un big dell'#Inter in #PremierLeague: ecco i dettagli. #SerieA #5agosto - matteomiola : @ste_ciak @PierSciarra5 @FeliceRaimondo Donnarumma prende 9 milioni al PSG, gli altri sono bonus. Il Milan offriva… - herzoa : @TeofiloSteven @gumas75 Che il Borussia abbia rifiutato 150 mln per perderlo a 75 tra un anno è una bufala. Eviden… - interistavita1 : @capuanogio Su dai non scherziamo sulle cose serie stanno decimando un squadrone , ora quel rxxxxo di Raiola vuole… -