RAI CAOS! VIA TUTTI I DIRETTORI E RAI2 VENDUTA? ECCO TUTTA LA VERITA' (Di giovedì 5 agosto 2021) Nuovo piano dell'AD Carlo Fuortes, che prevede il cambio di TUTTI i DIRETTORI di reti e TG. ECCO TUTTI i dettagli annunciati da Dagospia. L'idea di arruolare Carlo Fuortes per sistemare il carrozzone di viale Mazzini è di Mario Draghi. Una decisione che è diventata subito operativa una volta che, dal mondo del Partito Democratico (leggi: Franceschini), il premier ha capito che si stava preparando un'operazione per sostituire l'ex ad Fabrizio Salini con l'inarrestabile Salvo Nastasi, super segretario generale del ministro dei Beni Culturali. Mariopio ha anticipato i soliti noti e ha scelto Fuortes perché lo considera un ...

