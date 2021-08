'Non sopporto più la mia ex': evade dai domiciliari per andare in gelateria e ritorna dietro le sbarre (Di giovedì 5 agosto 2021) ANCONA - 'Non ce la facevo più a stare in quella casa'. Sarebbe stata questa la motivazione che nel pomeriggio di martedì ha spinto un pugliese di 52 anni ad evadere dagli arresti domiciliari dove si ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 5 agosto 2021) ANCONA - 'Non ce la facevo più a stare in quella casa'. Sarebbe stata questa la motivazione che nel pomeriggio di martedì ha spinto un pugliese di 52 anni adre dagli arrestidove si ...

Advertising

k4tacli : Persone che non sopporto pt.2: Quelle che postano letteralmente qualsiasi messaggio carino nelle storie SENTITE SO… - egorapline : basta non voglio più vedere un content vmin in vita mia divento vminfobica non è possibile non sopporto più questa… - arixsott : @sofxmmith hai ragione, purtroppo in questi giorni non sopporto tanto tutto quest’odio che si sta creando e tutti i… - bad_scientists : @marcocattaneo @FlavioPons @stebaraz @ilfoglio_it Certamente, ci mancherebbe altro. Ma è parimenti dannoso attaccar… - revivalouis : non vi sopporto più louis vieni qua sopra o è la volta buona che disattivo che rottura di coglioni -