MotoGP, Rossi annuncia il ritiro a fine anno: “Momento difficile e triste, ma è stato bello” (Di giovedì 5 agosto 2021) “E’ un po’ imbarazzante per me, ma come ho detto durante la stagione avrei preso la decisione sul mio futuro dopo le vacanze. E dunque posso ora annunciare che a fine stagione lascerò la MotoGP, questa purtroppo è l’ultima metà di stagione della mia carriera nel Motomondiale. Ho deciso di smettere”. Così Valentino Rossi ha annunciato che, a fine 2021, lascerà la MotoGP. Il suo ritiro era nell’aria da diversi mesi, un’ipotesi rafforzata dai risultati opachi ottenuti in metà stagione con il team Petronas (un decimo posto il miglior risultato): “E’ un ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) “E’ un po’ imbarazzante per me, ma come ho detto durante la stagione avrei preso la decisione sul mio futuro dopo le vacanze. E dunque posso orare che astagione lascerò la, questa purtroppo è l’ultima metà di stagione della mia carriera nel Motomondiale. Ho deciso di smettere”. Così Valentinohato che, a2021, lascerà la. Il suoera nell’aria da diversi mesi, un’ipotesi rafforzata dai risultati opachi ottenuti in metà stagione con il team Petronas (un decimo posto il miglior risultato): “E’ un ...

