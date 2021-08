Marijuana e contanti in casa, denunciato uno spacciatore (Di giovedì 5 agosto 2021) Negli ultimi anni il consumo di tale droga cosiddetta "leggera" oltre a subire un'impennata nel consumo quotidiano si è caratterizzata da un'evoluzione di qualità e tipologia, si parla ormai da ... Leggi su ecoaltomolise (Di giovedì 5 agosto 2021) Negli ultimi anni il consumo di tale droga cosiddetta "leggera" oltre a subire un'impennata nel consumo quotidiano si è caratterizzata da un'evoluzione di qualità e tipologia, si parla ormai da ...

Ultime Notizie dalla rete : Marijuana contanti Marijuana e contanti in casa, denunciato uno spacciatore ... si parla ormai da diversi anni di marijuana geneticamente modificata (OGM) o supermarijuana . Si tratta di una varietà contenente una percentuale di THC di gran lunga superiore a quella presente ...

Blitz nel Salento, setacciata la pineta di Baia Verde. Arrestati in due per droga Addosso agli arrestati, gli agenti hanno trovato 37 dosi di marijuana, 1 dose di cocaina e 580,00 euro in contanti di piccolo taglio, provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale, dopo il ...

Marijuana e contanti in casa, denunciato uno spacciatore L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese Marijuana e contanti in casa, denunciato uno spacciatore Personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Campobasso ha fatto irruzione all’interno di una abitazione sita nel quartiere “Vazzieri” di Campobasso. L’operazione ...

Spacciava agli adolescenti in zona Vazzieri, indagato un ragazzo di 20 anni Nella cameretta di casa, un laboratorio per confezionare dosi. Sequestrati anche 5mila euro. Decine di ragazzi tutti i giorni bussavano alla sua porta ...

