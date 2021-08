La guerra Zingaretti-Leonardo sugli hacker (Di giovedì 5 agosto 2021) Si finisce pure a litigare. Mentre la rete informatica della regione Lazio è ancora completamente paralizzata. Tra l’ente guidato da Nicola Zingaretti e Leonardo, la principale società italiana nel settore della difesa e dell’aerospazio, è scontro. E anche questa è una cosa inedita. All’azienda non è piaciuto essere in qualche modo tirata in ballo nella vicenda dell’attacco informatico subito dalla regione. In mattinata l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato aveva replicato a chi accusava di non aver un sistema di protezione adeguato che “i livelli sono quelli standard, elevati e certificati. Il partner della sicurezza della Regione Lazio è da oltre due ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 5 agosto 2021) Si finisce pure a litigare. Mentre la rete informatica della regione Lazio è ancora completamente paralizzata. Tra l’ente guidato da Nicola, la principale società italiana nel settore della difesa e dell’aerospazio, è scontro. E anche questa è una cosa inedita. All’azienda non è piaciuto essere in qualche modo tirata in ballo nella vicenda dell’attacco informatico subito dalla regione. In mattinata l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato aveva replicato a chi accusava di non aver un sistema di protezione adeguato che “i livelli sono quelli standard, elevati e certificati. Il partner della sicurezza della Regione Lazio è da oltre due ...

Roby16301865 : @fdragoni Per favore lascia a noi del Lazio,in special modo a noi di Roma( Zingaretti nella sua guerra contro la Ra… - santinoce : RT @BattagliaMarc: Gli #hacker di tutto il mondo si sarebbero coalizzati contro #zingaretti . Una guerra. Secondo me avete formattato per s… - BattagliaMarc : Gli #hacker di tutto il mondo si sarebbero coalizzati contro #zingaretti . Una guerra. Secondo me avete formattato… - pierospinazzola : @baldibaldon @janavel7 ...ammettendo che sia vero come mai Zingaretti lamentava le stesse cose di Renzi? Non crede… - Tovaglia82 : @enniogiannascol Questo è ciò che passa il convento del PD,almeno sotto la guida,regionale,di zingaretti che, sembr… -