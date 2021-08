Julio Cesar | “Inter | sarà difficile trovare sostituti all’altezza di Lukaku e Hakimi”

(Di giovedì 5 agosto 2021), ex portiere dell’, ha parlato ad Amazon Prime Video sulla prossima Champions, parlando anche della situazione in casa, con le cessioni di big importanti come, quest’ultimo orai imminente. Queste le sue parole: “Questa situazione dell’è dettata da un problema finanziario, che il Covid ha inoltre accentuato. L’deve rispettare il fair play finanziario. Conte è un allenatore che mi piaceva tanto, con la mentalità giusta e ha vinto lo Scudetto. Sarebbe stato importante ripartire da un progetto vincente e ...

Amazon Prime: i nomi dei talent che seguiranno le partite Daa Federico Balzaretti , passando per Claudio Marchisio , Gianfranco Zola , Clarence Seedorf , Luca Toni e Giampaolo Calvarese ,...La squadra Amazon Talent scout da sogno:, Balzaretti , Marchisio , Zola , Seedorf e Toni . Con l'ex arbitro Calvarese al Var per i commenti. Le gare di Champions saranno scelte dopo il ...Prime Video presenta la Champions 2021-22. Trasmetterà 17 partite in totale della prossima edizione (in esclusiva la migliore italiana del mercoledì per i prossimi tre anni) e l ...Amazon Prime Video annuncia la squadra di presentatori, commentatori ed esperti, per la stagione 2021/22 della UEFA Champions League. Amazon Prime Video ha annunciato oggi i nomi dei presentatori, com ...