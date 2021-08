Green pass obbligatorio per i prof e sugli aerei. Sconto sui tamponi in farmacia (Di giovedì 5 agosto 2021) I beffati del vaccino testato a Trieste: immuni al Covid, ma senza il Green pass (Visited 1 times, 56 visits today) Notizie Simili: Dai concerti al personale dei bar, i nodi irrisolti… Le ... Leggi su friulioggi (Di giovedì 5 agosto 2021) I beffati del vaccino testato a Trieste: immuni al Covid, ma senza il(Visited 1 times, 56 visits today) Notizie Simili: Dai concerti al personale dei bar, i nodi irrisolti… Le ...

Advertising

borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : E' da un mese (qui era il 16 luglio) che il corriere annuncia per domani il green pass per un diritto essenziale, o… - joshcorti : RT @FraBaraghini: “Dopo gli ultimi 15 mesi non posso permettermi di assumere una persona che controlli carta di identità e green pass. E so… - VirgilioPanormo : RT @borghi_claudio: No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBLIGAT… -