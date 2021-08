Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto sposi | “Preparativi in corso”

(Di giovedì 5 agosto 2021)pronti per il grande passo, i due convolerannoa nozze Si torna a parlare della bellissima storia d’amore nata tradurante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’intesa tra loro era stata chiara a tutti sin dall’inizio, in poco tempo si sono lasciati travolgere dalla passione e da quel momento non si sono più separati. Dopo il reality i due hanno iniziato a viversi la loro storia d’amore lontani dai ...

Potrebbero sposarsi. E la favola, se l'indiscrezione fosse vera, continuerebbe: Pierpaolo Pretelli ea quanto pare stanno iniziando i preparativi per convolare a nozze. L'indiscrezione, in queste ore, corre sui social, ma i diretti interessati ancora non ne parlano. La loro storia d'...Secondo alcune indiscrezionie Pierpaolo Pretelli sarebbero pronti a sposarsi e a fare un figlio, un amico della copia spiega la situazione. Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Summer' from Bensound.comGiulia Salemi e Pierpaolo Pretelli starebbero già organizzando il loro matrimonio. Una delle coppie più amate della tv, nata al Grande ...Secondo alcune indiscrezioni Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbero pronti a sposarsi e a fare un figlio, un amico della copia spiega la situazione. Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine ...