Giovanni Ciacci difende Todaro e tira una frecciatina a Milly Carlucci (Di giovedì 5 agosto 2021) Giovanni Ciacci ha fatto coppia con Raimondo Todaro nell’edizione di Ballando con le Stelle del 2018. Da allora i due hanno stretto un bel legame e sono rimasti grandi amici. Lo stylist appena ha saputo della decisione del ballerino di lasciare Ballando con le Stelle gli ha espresso totale appoggio attraverso dei commenti su Instagram. Leggi su people24.myblog (Di giovedì 5 agosto 2021)ha fatto coppia con Raimondonell’edizione di Ballando con le Stelle del 2018. Da allora i due hanno stretto un bel legame e sono rimasti grandi amici. Lo stylist appena ha saputo della decisione del ballerino di lasciare Ballando con le Stelle gli ha espresso totale appoggio attraverso dei commenti su Instagram.

Advertising

pairsonnalitesF : Giovanni Ciacci difende Raimondo Todaro dopo la vicenda di 'Ballando con le stelle': ... 2018 di “Ballando con le s… - pomeriggio5 : Giovanni Ciacci vuole rimettersi in forma, ecco come... #Pomeriggio5 #rewind - infoitcultura : Giovanni Ciacci dalla parte di Raimondo Todaro: la stoccata a Milly Carlucci - infoitcultura : Giovanni Ciacci, stoccata a Milly Carlucci/ 'Addio di Todaro a Ballando? So i motivi' - infoitcultura : Giovanni Ciacci duro contro Milly Carlucci -