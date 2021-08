Gianni Sperti svela un importante segreto

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ballerino e noto opinionista televisivo,ha fatto un'rivelazione sul suo passato: una confessione a cuore aperto.ha svolto per anni un ruolonello studio di Uomini e Donne, alla corte di Maria De Filippi. Il noto opinionista ha sempre una sua idea di ciò che caratterizza la vita di coppia dei protagonisti ogni giorno. . In una recente intervista, però, ha scelto di fare un'rivelazione sulla sua vita e sul suo rapporto con l'ex moglie Paola Barale. L'ex ballerino professionista ha parlato di sé durante una ...

Advertising

Claire25685427 : Vacchi porca trota con tutti i soldi che hai mettile due luci migliori outdoor che le storie vengono di merda e noi… - pizzaboimafia : Sono il vero Gianni Sperti... - DaveRoostman : UeD, Mara Fasone attacca Gianni Sperti: “Mi odia” - Oxyit2 : @iosonoestanca Ma se glorio era dal barbiere(e tagava gianni sperti)mentre la fidanzata lo bloccava o si bloccavano… - cigaretteyellow : ma cosa ci fa centokappa con gianni sperti muoio -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Sperti

Solonotizie24

La nuova stagione di Uomini e Donne tornerà in onda dal prossimo 13 settembre . In studio al fianco di Maria De Filippi ritroveremo anche Tina Cipollari e: cosa accadrà nel corso delle prime battute? Presentazione tronisti e prima registrazione: le news su Uomini e Donne I colleghi di Blasting News rivelano delle croccanti indiscrezioni ...Conosciamo tuttiper essere il noto opinionista di Uomini e donne, oltre che un ballerino che negli anni 90 ha fatto tanta televisione. Sappiamo anche che per diverso tempo è stato sposato con una nota ...Ballerino e noto opinionista televisivo, Gianni Sperti ha fatto una importante rivelazione sul suo passato: confessione a cuore aperto.Arrivano le prime anticipazioni sulla prossima stagione del famoso dating show firmato Maria De Filippi. Manca sempre meno infatti all’inizio delle ...