Francesco Sarcina fa tris | la compagna è incinta

Leggi su zon

(Di giovedì 5 agosto 2021) Secondo un’indiscrezione del settimanale Chi, la giovanedisarebbe al settimo mese di gravidanza La cicogna dei Vip sembra davvero indaffaratissima nelle ultime settimane: come Gigi d’Alessio diventerà padre per la quinta volta (qui la notizia completa) anchetra qualche mese dovrà appendere un fiocco, non si sa ancora se rosa o azzurro, fuori dalla porta di casa sua. Stando ad un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, infatti, la giovanedi(e fan della prima ora del gruppo Le Vibrazioni) sarebbe ...