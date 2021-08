False consegne e spam via WhatsApp | i truffatori mettono in atto nuovi trucchi nel secondo trimestre del 2021

(Di giovedì 5 agosto 2021) Milano, 5 agosto- Dopo il decremento osservato nei primi tre mesi del, neldell’anno la percentuale diveicolata in tutto il mondo tramite e-mail ha cominciato a crescere nuovamente, raggiungendo una media del 46,56% e un aumento dello 0,89% rispetto al periodo precedente. In particolare, neldel, i criminali informatici hanno sfruttato i continui disservizi delle supply chain e dei servizi postali per rubare denaro e i dettagli delle carte di credito alle loro vittime. A partire dallo scorso anno, i ...

Milano, 5 agosto 2021- Dopo il decremento osservato nei primi tre mesi del 2021, nel secondo trimestre dell'anno la percentuale di spam veicolata in tutto il mo ...Microsoft sta mettendo in guardia da una nuova sofisticata campagna di phishing e malware contro gli utenti di Office 365.