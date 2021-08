“Due euro per un caffè è troppo”: prende a schiaffi il cameriere del bar davanti al Santuario di Pompei (Di giovedì 5 agosto 2021) . Un uomo di Pompei, pluripregiudicato, è stato sottoposto all’obbligo di dimora per tentata estorsione e lesioni: è accusato di avere picchiato un cameriere del bar che si trova davanti al Santuario della cittadina mariana dopo essersi rifiutato di pagare due euro per il caffè che aveva consumato seduto al tavolino. L’episodio a giugno scorso. Quei due euro per avere consumato il caffè seduto al bar davanti al Santuario di Pompei gli erano sembrati troppi, così aveva vivacemente protestato col ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 5 agosto 2021) . Un uomo di, pluripregiudicato, è stato sottoposto all’obbligo di dimora per tentata estorsione e lesioni: è accusato di avere picchiato undel bar che si trovaaldella cittadina mariana dopo essersi rifiutato di pagare dueper ilche aveva consumato seduto al tavolino. L’episodio a giugno scorso. Quei dueper avere consumato ilseduto al baraldigli erano sembrati troppi, così aveva vivacemente protestato col ...

