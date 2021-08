Ciclismo su Pista | l’Omnium maschile di Tokyo 2021 inizia con il successo di Walls nello Scratch Tredicesimo Viviani

(Di giovedì 5 agosto 2021) Si è appena conclusa la prima prova deldelle Olimpiadi di, vale a dire lo. Ilè andato al britannico Matthewche ha preceduto il transalpino Benjamin Thomas e il neerlandese Jan Willem van Schip. L’azzurro Eliaha concluso la prova solamente alposto e nella classifica generale, ora, si trova a ventiquattro punti dae a ventidue dal grande favorito per la medaglia d’oro Thomas. La gara, dopo un inizio tranquillo, ha visto un quintetto, composto ...

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - sportface2016 : +++UN INSEGUIMENTO D'OROOOOO: GANNA, MILAN, CONSONNI E LAMON DA SOGNO NEL CICLISMO SU PISTA, DANIMARCA BATTUTA+++… - Agenzia_Ansa : Oro olimpico con record del mondo per il quartetto azzurro dell'inseguimento del ciclismo su pista. Gli azzurri han… - ge_aldrig_upp : Comunque il ciclismo su pista vero sport rivelazione di queste mie Olimpiadi ?? #Tokyo2020 #giochiolimpici #CyclingTrack - tw_fyvry : L'omnium è tipo un 'Vai de llà, sta a succede quarcosa', più che un tetrathlon del ciclismo su pista... #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Pista

8.15 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quarta giornata olimpica di Tokyo 2020 riservata alsu. Ganna, Consonni, Milan e Lamon nella storia: gli azzurri sono ...Il ciclista piemontese che ha trascinato all'oro la squadra di inseguimento nelsuha un soprannome cinematografico: non certo l'unico, nel mondo dello sport...Si è appena conclusa la prima prova dell'Omnium maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2021, vale a dire lo scratch. Il successo è andato al britannico Matthew Walls che ha preceduto il transalpino Benjami ...Olimpiadi Tokyo 2020, ciclismo su pista - Come funziona la gara omnium con Elia Viviani campione in carica. Il regolamento.