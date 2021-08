Canoa velocità | Manfredi Rizza fantastico argento nel K1 200 metri! Medaglia azzurra dopo 13 anni

(Di giovedì 5 agosto 2021) Era in formissima, come mai nella sua carriera. Oggi ha disputato la gara che aveva sempre sognato, conquistando una straordinariad’nel K1 200 metri nellaalle Olimpiadi di Tokyo 2021. Lad’oro è andata a Sandor Totka: l’ungherese, con il tempo di 35?035, ha preceduto l’azzurro di appena 45 millesimi, un distacco minimo normale per una distanza così breve. Il podio è stato completato dal britco Liam Heath (35?202), che abdica dunquel’oro di Rio 2016....

Advertising

modiamo : RT @Eurosport_IT: SIIII! SIIII! SIIII! Manfredi Rizza è uno spettacolo! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #ItaliaTe… - duccio55 : Grandissimo Manfredi #Rizza nella canoa velocità: argento! ?????????? #Tokio2020 - Sport_Fair : SPETTACOLARE ARGENTO DI MANFREDI RIZZA AI #GiochiOlimpici ! E' LA 32ª MEDAGLIA AZZURRA - Eurosport_IT : SIIII! SIIII! SIIII! Manfredi Rizza è uno spettacolo! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics |… - GiusySche : Canoa Velocità Argentooo.?? Il telecronista mi sta facendo letteralmente volare ??????. #GiochiOlimpici -

Ultime Notizie dalla rete : Canoa velocità

OA Sport

Leggermente più rapida la prima semifinale , vinta da un altro magiaro, Kolos Csizmadia, in 35.099 , che ha preceduto al fotofinish il britannico Liam Heath, campione olimpico in carica , secondo in ...Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle nuove semifinali e finali delladei Giochi Olimpici di Tokyo. In questa nottata italiana cercheranno un posto in finale gli italiani in gara, Manfredi Rizza e Samuele Burgo con Luca Beccaro . Oggi sono in programma ...