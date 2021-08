Calciomercato Serie C, Paganese: ecco Sussi dal Pisa in prestito (Di giovedì 5 agosto 2021) PAGANI - La Paganese , in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Christian Sussi , proveniente dal Pisa . ecco la nota: "La Paganese Calcio 1926 srl comunica di aver raggiunto l'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 5 agosto 2021) PAGANI - La, in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo indi Christian, proveniente dalla nota: "LaCalcio 1926 srl comunica di aver raggiunto l'...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Paganese: ecco Sussi dal Pisa in prestito PAGANI - La Paganese , in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Christian Sussi , proveniente dal Pisa . Ecco la nota: "La Paganese Calcio 1926 srl comunica di aver raggiunto l'...

