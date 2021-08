Borussia Dortmund, due giocatori positivi al Covid (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Borussia Dortmund ha comunicato due giocatori positivi al Covid. Si tratta di Julian Brandt e Thomas Meunier. I due non erano ancora stati vaccinati. Lo ha reso noto l’ufficio stampa del club tedesco. I due giocatori dovranno sottostare a quarantena per 14 giorni mentre non sarà necessario isolare la squadra, poiché solo una persona è risultata a stretto contatto con uno dei due giocatori. In giornata la rosa verrà sottoposta a un’altra serie di test PCR. Foto: Logo Borussia Dortmund L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 5 agosto 2021) Ilha comunicato dueal. Si tratta di Julian Brandt e Thomas Meunier. I due non erano ancora stati vaccinati. Lo ha reso noto l’ufficio stampa del club tedesco. I duedovranno sottostare a quarantena per 14 giorni mentre non sarà necessario isolare la squadra, poiché solo una persona è risultata a stretto contatto con uno dei due. In giornata la rosa verrà sottoposta a un’altra serie di test PCR. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

