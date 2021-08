Barcellona, ex agente Messi: «Questa storia non finisce qui» (Di giovedì 5 agosto 2021) Josep Maria Minguella, ex agente di Leo Messi, non crede alla rottura definitiva tra l’argentino e il Barcellona: le sue parole Josep Maria Minguella, ex agente di Leo Messi, non crede alla rottura definitiva tra l’argentino e il Barcellona. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Marca. «Sapevo che c’erano delle difficoltà nella trattativa, che bisogna rispettare i paletti de LaLiga, ma le parti non sono riuscite a trovare la quadra. Ancora però tutto è possibile, Questa storia non finisce qui e io non do Messi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Josep Maria Minguella, exdi Leo, non crede alla rottura definitiva tra l’argentino e il: le sue parole Josep Maria Minguella, exdi Leo, non crede alla rottura definitiva tra l’argentino e il. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Marca. «Sapevo che c’erano delle difficoltà nella trattativa, che bisogna rispettare i paletti de LaLiga, ma le parti non sono riuscite a trovare la quadra. Ancora però tutto è possibile,nonqui e io non do...

