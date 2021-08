Assalto al bancomat a Formigine, ladri in fuga nella notte (Di giovedì 5 agosto 2021) Intorno all'1.30 della notte appena trascorsa una banda di ladri ha preso di mira lo sportello bancomat della filiale del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Formigine, in piazza De Gasperi. Quattro ... Leggi su modenatoday (Di giovedì 5 agosto 2021) Intorno all'1.30 dellaappena trascorsa una banda diha preso di mira lo sportellodella filiale del Banco S. Geminiano e S. Prospero di, in piazza De Gasperi. Quattro ...

Assalto alla banca prima dell'alba, colpo fallito ROSOLINA (Rovigo) - Malviventi in azione alle 4 e 40 di giovedì 5 agosto, ignoti hanno tentato un colpo al bancomat della banca Antonveneta di viale Guglielmo Marconi a Rosolina. I banditi hanno infranto una delle vetrate dell'istituto di credito nel tentativo di asportare il denaro, ma il colpo è fallito. ...

Assalto al bancomat a Poggio Rusco La Gazzetta di Mantova Assalto alla banca nella notte, ma suona l'allarme e i ladri si danno alla fuga Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche e integrazioni. "Contributi incassati nel 2020: Euro 943.138,12. Indicazione resa ai sensi d ...

Nuvolento, colpo al bancomat: via con 70mila euro Assalto con la modalità "Black box" allo sportello di via Nazionale. hackerando il sistema operativo i banditi hanno svuotato la cassa.

