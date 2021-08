Amministrative Salerno, parla Elisabetta Barone: “Gli altri fanno le liste in parrocchia” (VIDEO) (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Sorriso e sguardo dolci, tono sereno e tranquillizzante, Elisabetta Barone inizia la sua campagna elettorale prendendo a prestito le capacità pragmatiche ed operative da dirigente scolastica e quindi da manager della pubblica amministrazione senza lasciarsi scoraggiare dai toni caldi che hanno fin dal suo primo passo circondato la scelta di scendere in campo in una coalizione civica più orientata a centro sinistra, contro il candidato a sindaco uscente Vincenzo Napoli, che non è semplicemente di centro sinistra, ma è diretta emanazione di Vincenzo De Luca. Con lei ci sono i consiglieri di maggioranza dissidenti, il gruppo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Sorriso e sguardo dolci, tono sereno e tranquillizzante,inizia la sua campagna elettorale prendendo a prestito le capacità pragmatiche ed operative da dirigente scolastica e quindi da manager della pubblica amministrazione senza lasciarsi scoraggiare dai toni caldi che hanno fin dal suo primo passo circondato la scelta di scendere in campo in una coalizione civica più orientata a centro sinistra, contro il candidato a sindaco uscente Vincenzo Napoli, che non è semplicemente di centro sinistra, ma è diretta emanazione di Vincenzo De Luca. Con lei ci sono i consiglieri di maggioranza dissidenti, il gruppo ...

Advertising

anteprima24 : ** Amministrative ##Salerno, parla Elisabetta Barone: “Gli altri fanno le liste in parrocchia” (VIDEO) **… - tvoggi : AMMINISTRATIVE SALERNO, BASSO: ” 60 GIORNI PER DECIDERE IL FUTURO DELLA CITTA’ “ “Dopo un anno di campagna elettora… - tvoggi : AMMINISTRATIVE, QUARANTA COMUNI ALLE URNE IN PROVINCIA DI SALERNO Sono in totale 40 i comuni nei quali si voterà in… - salerno_vince : RT @Miti_Vigliero: Chissà se chiederanno #greenpass a scrutatori ed elettori per entrare nei seggi? Decreto Viminale, elezioni amministrat… - anteprima24 : ** #Amministrative ad #Eboli, #Cuozzo: “#Legalità sia priorità della politica per amministrare la città” **… -

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Salerno Battipaglia, elezioni amministrative 2021: Ugo Tozzi presenta la terza lista La petizione, rivolta anche al presidente della regione, oltre che ai vertici di Fratelli d'Italia perché facciano pressing per evitare la chiusura, e alla Direzione Stetegica ASL Salerno, sarà ...

Novella candidato con Sarno: La mia rinascita ... annuncia la sua candidatura al consiglio comunale di Salerno nella civica Rinascita a sostegno ... "Se me l'avessero chiesto tre anni fa di scendere in campo per le prossime amministrative, non avrei ...

Amministrative Salerno, parla Elisabetta Barone: “Gli altri fanno le liste in parrocchia” (VIDEO) anteprima24.it Positano, controlli sui lidi: multato gestore per la presenza di lavoratore irregolare StampaProseguono sulle spiagge di Positano i controlli dei carabinieri. I militari della Compagnia di Amalfi, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e personale dell’Ispettorato del Lav ...

Controlli alle spiagge di Positano: a Fornillo scoperto lavoratore a nero Controlli dei Carabinieri sulle spiagge di Positano. I Militari della Compagnia di Amalfi, diretti dal capitano Umberto D'Angelantonio, con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e personale del ...

La petizione, rivolta anche al presidente della regione, oltre che ai vertici di Fratelli d'Italia perché facciano pressing per evitare la chiusura, e alla Direzione Stetegica ASL, sarà ...... annuncia la sua candidatura al consiglio comunale dinella civica Rinascita a sostegno ... "Se me l'avessero chiesto tre anni fa di scendere in campo per le prossime, non avrei ...StampaProseguono sulle spiagge di Positano i controlli dei carabinieri. I militari della Compagnia di Amalfi, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e personale dell’Ispettorato del Lav ...Controlli dei Carabinieri sulle spiagge di Positano. I Militari della Compagnia di Amalfi, diretti dal capitano Umberto D'Angelantonio, con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e personale del ...