Yogurt, come scegliere quello più adatto a sé (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ne consumiamo circa 7 chilogrammi a testa all’anno e il primato spetta alle regioni del Nord-Ovest, con il 32,4% degli acquisti. Secondo i dati del 2020 diffusi da Assolatte, l’ampio mondo degli yogurt e dei latti fermentati è uno dei settori alimentari in crescita. A trainare le vendite in Italia, aumentate del 2,2%, non sono solo i benefici riconosciuti sul microbiota, ma anche una spiccata preferenza per alimenti che contribuiscono a sostenere e rinforzare le difese naturali dell’organismo. In supermercati e ipermercati, le vendite di yogurt interi, accompagnati da claim attinenti le difese immunitarie, hanno registrato in un anno un’impennata del 19%, quelle di yogurt da bere del 10,9%, quelle di yogurt funzionale del 3,4% e quelle di latti fermentati come il kefir addirittura del 96,2%. Insomma: lo yogurt piace agli italiani e non soltanto perché è sempre più gustoso, ma anche perché fa bene, possiede un alto valore biologico nutritivo e «la presenza di fermenti lattici ne fa un alimento funzionale già nella sua versione classica, con effetti benefici sulla salute dell’intestino», spiega la nutrizionista Marina Lanticina. Non solo: «Possiede una maggiore digeribilità rispetto al latte e può essere assunto anche da chi soffre di lieve intolleranza al lattosio». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ne consumiamo circa 7 chilogrammi a testa all’anno e il primato spetta alle regioni del Nord-Ovest, con il 32,4% degli acquisti. Secondo i dati del 2020 diffusi da Assolatte, l’ampio mondo degli yogurt e dei latti fermentati è uno dei settori alimentari in crescita. A trainare le vendite in Italia, aumentate del 2,2%, non sono solo i benefici riconosciuti sul microbiota, ma anche una spiccata preferenza per alimenti che contribuiscono a sostenere e rinforzare le difese naturali dell’organismo. In supermercati e ipermercati, le vendite di yogurt interi, accompagnati da claim attinenti le difese immunitarie, hanno registrato in un anno un’impennata del 19%, quelle di yogurt da bere del 10,9%, quelle di yogurt funzionale del 3,4% e quelle di latti fermentati come il kefir addirittura del 96,2%. Insomma: lo yogurt piace agli italiani e non soltanto perché è sempre più gustoso, ma anche perché fa bene, possiede un alto valore biologico nutritivo e «la presenza di fermenti lattici ne fa un alimento funzionale già nella sua versione classica, con effetti benefici sulla salute dell’intestino», spiega la nutrizionista Marina Lanticina. Non solo: «Possiede una maggiore digeribilità rispetto al latte e può essere assunto anche da chi soffre di lieve intolleranza al lattosio».

Advertising

Plauto20 : Dicono che nello yogurt hanno messo il 5G che sposta la graffite dai globuli bianchi. Così, tanto per dire cazzate come la #Brigliadori - thatdud3_ : @cruelpols praticamente non devi mangiare cibi caldi ed evitare quelli solidi, ti consiglio di mangiare cose come y… - latte_di_noci : come lo yogurt: come sa di non essere più latte? - kcareninaa : le percoche in particolare rendono lo yogurt greco 0 grassi e 0 zuccheri la cosa più saporita del mondo chi come loro - lacrimedabere : @deaadddddd come le confezioni dello yogurt -